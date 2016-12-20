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Управление СК по Ингушетии возобновило расследование по факту нападения на журналистов и правозащитников на границе с Чечней. Об этом говорится в сообщении Совета по правам человека при президенте России.

10 марта представители СПЧ встретились с руководством СУ СК, чтобы обсудить ход расследования. Во встрече участвовали председатель Совета Михаил Федотов, ответственный секретарь Яна Лантратова и члены СПЧ Александр Мукомолов, Леонид Никитинский и Максим Шевченко.

«В связи с тем, что не были установлены лица, совершившие нападение, следователь приостановил расследование, однако руководством управления это решение было отменено и сейчас расследование продолжается», – говорится в пресс-релизе Совета.

Как рассказали правозащитникам в СК, за прошедший год «были опрошены более 160 свидетелей, сделаны многочисленные экспертизы, проведены осмотры и многие другие оперативно-розыскные мероприятия».

10 марта издание Russiangate со ссылкой на источники писало, что к делу о нападении на машину сводной мобильной группы «Комитета по предотвращению пыток» может быть причастен депутат Госдумы Адам Делимханов. Собеседники издания, «близкие к окружению» Делимханова, рассказали, что на журналистов напали «люди религиозного деятеля Ингушетии Ибрагима Белхороева – одного из лидеров религиозно-общинной группы баталхаджинцев, живущих в Сурхахи».

Другой источник Russiangate отметил, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров знал о происходящем. По его словам, дядя предполагаемого организатора Яхъя Белохорев якобы просил Евкурова «убрать журналистов и сводную мобильную группу “Комитета по предотвращению пыток” из региона».

В феврале о том, что расследование инцидента с нападением на журналистов продолжается, говорил глава МИД Сергей Лавров. Он подчеркивал, что следствие ведут «очень опытные эксперты-криминалисты».

В марте 2016 года по инциденту с журналистами было возбуждено новое уголовное дело. Преступление квалифицировали по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Его объединили в одно производство с ранее возбужденными делами о хулиганстве, умышленном уничтожении имущества и разбое.

Нападение произошло вечером 9 марта. Тогда около 20 человек остановили автобус с журналистами и правозащитниками, избили их и сожгли автомобиль. Среди пострадавших были сотрудники норвежских и шведских СМИ, «Медиазоны», «Комитета по предотвращению пыток» и других организаций.