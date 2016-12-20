16:16

Гражданин России, имя которого упоминается в «панамском архиве», арестован в Швеции по делу о взятке. Об этом сообщает «Новая газета».

Имя арестованного не называется, но уточняется, что он был сотрудником шведского отделения компании Bombardier.

Шведский прокурор пояснил, что россиянин вместе с другими сотрудниками Bombardier подозревается в сговоре с железнодорожной компанией Азербайджана, передает Associated Press. Полиция Швеции подозревала, что власти Азербайджана получили вознаграждение за заключение контракта с Bombardier. Вознаграждение заключалось в том, что азербайджанские компании получили контракты на $56 млн.

В апреле 2016 года «Новая газета» опубликовала расследование, основанное на документах из базы Mossack Fonseca. В нем сообщается, что поставки продукции компании Bombardier в Азербайджан проходят через два офшора, которые связаны с семьей Крапивиных, ее членов газета называет соратниками бывшего главы РЖД Владимира Якунина. При этом итоговый получатель продукции Bombardier – ее же дочерняя компания.