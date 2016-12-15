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Активисты из так называемого штаба блокады торговли с неподконтрольными властям Украины районами Донбасса пригрозили прекратить работу украинской «дочки» Сбербанка РФ – ПАО «Сбербанк». Об этом заявил координатор штаба Анатолий Виногородский, передает «Интерфакс».

«Мы даем две недели всем вкладчикам Сбербанка России забрать свои деньги. Если правительство не закроет это предприятие, мы закроем его сами», – сказал он.

Как именно представители штаба собираются «закрывать» банк, Виногородский не уточнил. Он добавил, что достаточной причиной для остановки работы Сбербанка на Украине является заявление банка об обслуживании клиентов по паспортам ДНР и ЛНР (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик).

7 марта в Сбербанке сообщили, что готовы «к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка». Два дня спустя в ПАО «Сбербанк» подчеркнули, что не станут выполнять это требование, так как, будучи украинским коммерческим банком, не ведут операции на неподконтрольных Киеву территориях.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании документов самопровозглашенных республик Донбасса 18 февраля. Отмечалось, что указ будет действовать временно – «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений». В Киеве расценили принятие документа как выход Москвы из Минских соглашений.