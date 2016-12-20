16:46

Из управления «М» ФСБ уволен полковник Сергей Грибанов, который курировал работу антикорупционного управления МВД. Об этом сообщает «Новая газета».

Отмечается, что Грибанов был выведен за штат по результатам оперативной проверки, проведенной зимой 2016 года управлением собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Проверка, по данным издания, была начата после публикаций о связях Грибанова с арестованным экс-начальником управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрием Захарченко.

Как стало известно 2 марта, в деле полковника Захарченко появилось два новых эпизода о получении взятки. Против него возбудили новое уголовное дело, которое объединили с основным.Таким образом, Захарченко обвиняется в трех эпизодах получения взятки, в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании расследованию.

Один из эпизодов связан со знакомым полковника Анатолием Пшегорницким, бывшим руководителем и совладельцем компании «Русинжиниринг». Ранее стало известно, что дело полковника может быть связано с главой крупной энергокомпании «Электрозавод» Леонидом Макаревичем.

Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года. В ходе обысков у него нашли валюту на сумму 8,5 млрд рублей. Происхождение денег полковник объяснить отказался. После этого в антикоррупционном управлении МВД началась служебная проверка. В ноябре 2016 году суд арестовал счета по делу Захарченко на $16 млн.