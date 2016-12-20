17:26

Курс биткоина в начале торгов 10 марта установил новый исторический рекорд, подскочив сразу более чем на $120 до $1327. Об этом сообщает Business Insider.

После скачка стоимость криптовалюты откатилась до $1291, указывает издание. К 17:20 мск курс биткоина находился на уровне $1276.

Последние несколько недель курс виртуальной валюты укрепляется в преддверии решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая, как ожидается, одобрит работу первого в мире биржевого фонда (ETF) биткоинов.

Дедлайн по решению SEC назначен на 11 марта, то есть на субботу. Пока неизвестно, отложит ли комиссия свое решение на понедельник, 13 марта или примет его уже в пятницу, 10 марта.

2 марта курс биткоина впервые превысил стоимость тройской унции золота – криптовалюта подорожала до $1277, тогда как унция золота стоила $1234. 2 января курс биткоина впервые с 2013 года поднялся выше $1000.