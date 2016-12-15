В фильме «Марсианин», когда герой Мэтта Дэймона остается один на Марсе и размышляет, как выжить, первое, что он делает – это придумывает, как выращивать свежие овощи в марсианском грунте. В этом кино не слишком расходится с реальностью того будущего, к которому мы идем: если человек планирует долговременные экспедиции к другим планетам, космический огород будет одним из жизненно важных условий. Исследователи в разных частях света занимаются этим вопросом и уже достигли определенных успехов. Когда появятся первые космические теплицы и вкусными ли будут помидоры, выращенные на человеческой моче?
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