17:49

Американское Самоа ввело полный запрет на въезд граждан России на территорию страны. Такой ответ получил блогер и путешественник Илья Варламов из миграционного офиса.

«К сожалению, иммиграционное управление Американского Самоа ввело запрет на поездки для лиц с российским паспортом», – заявили представители иммиграционной службы.

Варламов заявил, что впервые столкнулся с полным запретом для жителей России на въезд куда-либо. По его мнению, запрет был введен недавно.

На сайте Американского Самоа нет информации о запрете на въезд россиян.

Американское Самоа – территория США, не включенная в состав страны, поэтому для ее посещения необходимо получить отдельную визу.