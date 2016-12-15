Американское Самоа ввело полный запрет на въезд граждан России на территорию страны. Такой ответ получил блогер и путешественник Илья Варламов из миграционного офиса.
«К сожалению, иммиграционное управление Американского Самоа ввело запрет на поездки для лиц с российским паспортом», – заявили представители иммиграционной службы.
Варламов заявил, что впервые столкнулся с полным запретом для жителей России на въезд куда-либо. По его мнению, запрет был введен недавно.
На сайте Американского Самоа нет информации о запрете на въезд россиян.
Американское Самоа – территория США, не включенная в состав страны, поэтому для ее посещения необходимо получить отдельную визу.
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