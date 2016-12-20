Миграционная политика Дональда Трампа пока почти полностью реализуется в русле предвыборных обещаний. Несмотря на противодействие со стороны судебных органов в нескольких штатах, широкую кампанию в СМИ и недовольство среди многих групп населения, вероятность того, что президент смягчит ее, невелика. Основная причина «ригидности» позиции Трампа в этом вопросе кроется не только в том, что это важная часть его предвыборных обещаний. Жесткая миграционная политика на самом деле видится ему одним из краеугольных камней сильной и великой Америки, сделать которую он и пришел. В этой связи ограничения на въезд для граждан некоторых стран – лишь вершина айсберга, в то время как его основная часть представляет собой смесь видимого прагматизма, глубокой идейности и политической конъюнктуры.

Америка прежде всего

Изложенный в соответствующем документе на сайте Трампа план миграционной политики базируется на трех принципах-императивах. Каждый из них сформулирован по-популистски просто, но возможно, именно поэтому сложно спорить с тем, что они призваны защищать. Первый из этих принципов гласит, что «нация без границ – не нация» и именно этот принцип обуславливает строительство стены вдоль южной границы США с Мексикой. Второй – «нация без законов – не нация» – предполагает введение дополнительных законодательных механизмов регулирования в этой области. Наконец, третий принцип – «нация, которая не служит собственному народу – не нация» – настаивает на том, что любые миграционные инициативы должны служить росту благосостояния, улучшению условий труда и безопасности, прежде всего, американцев.