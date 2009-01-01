В мае исполнится 60 лет советской кампании «Догнать и перегнать Америку». Тогдашний глава СССР Никита Хрущев, выступая на совещании работников сельского хозяйства, заявил, что по производству мяса США можно обогнать за три года (увеличив показатели в 3,5 раза к 1960 году), по производству молока – всего за год.

Далеко не все в руководстве СССР сочли план реалистичным. Но от критиков отмахивались, обвиняя их в «очернении линии партии». Под давлением из центра регионы стали брать на себя повышенные обязательства. Московская область и Белоруссия пообещали всего за год увеличить производство мяса вдвое, Ставропольский и Краснодарский край – в 2,5 раза.

Фактически это обернулось махинациями. Колхозы стали скупать скот, содержавшийся в личных хозяйствах крестьян (в Кировской области он обеспечил 30% мяса, сданного в 1959 году государству). Более того – сдавать мясо заставили не только крестьян, но также рабочих и служащих. В одном из районов такие планы установили для пожарной команды, депо, собеса и так далее. Сотрудникам заявили: доставайте мясо, где хотите, или будете уволены.