18:56

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило недостачу имущества в обанкротившемся Пробизнесбанке на 69,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

«В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества <…>, основная доля которой приходится на расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами, неподтвержденные должниками в связи со списанием ими со счетов банка ценных бумаг по обязательствам банка перед третьими лицами», – отмечается в сообщении.

На расчеты по брокерским операциям приходится 34,6 млрд рублей, 24,3 млрд – на остатки по счетам производных финансовых инструментов, отражающие будущую возможную выгоду банка (курсовая разница), еще 6,83 миллиарда рублей – на остатки по счетам незавершенных форексных расчетов.

АСВ провело инвентаризацию лишь части имущества Пробизнесбанка. Сейчас агентство проводит претензионно-исковую работу и работу по получению документов, подтверждающих оказание услуг.

В феврале сообщалось, что АСВ заподозрило Прбизнесбанк в преднамеренном банкротстве и фальсификации финансовых документов. Соответствующее заявление было направлено в Следственный комитет.

Ранее СК завершил расследование против вице-президента Пробизнесбанка Вячеслава Казанцева, заместителя председателя правления Александра Ломова, начальника департамента корпоративных финансов банка Николая Алексеева и еще семи фигурантов. Их обвиняли в организации растраты и пособничество в этом.

По версии следствия, экс-руководители похитили 2,5 млрд рублей, выдавая кредиты фирмам-однодневкам. Эти средства в виде платежей за услуги или бумаги переводились на счета компаний, подконтрольных руководству банка, а затем деньги выводили в офшоры.

ЦБ лишил Пробизнесбанк лицензии в августе 2015 года, так как финансовая организация нарушила федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.