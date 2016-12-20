19:18

Активистки, с помощью фотошопа «разместившие» фотографию баннера «Национальная идея – феминизм» на одну из башен московского Кремля, объяснили, зачем это сделали. Их заявление 10 марта опубликовала «Новая газета».

«Мы купили ткань, купили акрил, купили фаеры и сфотографировались на фоне стены. Что мы сделали потом? Монтаж! Мы даже убедили всех, что мы полезем на башню. Но мы не собирались туда лезть. Зачем это было нужно? Вы живете в инфополе, вбросы которого формируются миллиардными инвестициями, выкачиваемыми из бюджета. И мы на сутки отыграли его за 500 рублей, купив семь метров белой тряпки!» – рассказали активистки.

Они отметили, что «довольно качественно разыграли ФСО, и заодно все российские СМИ», и осведомились: «Вы думали, что гнать пургу может только власть?». Кроме того, по их словам, реакция СМИ на их действия показала, что «медиа интересуют не факты, а вброс».

«Почему мы не признались сразу? Нам было интересно, как долго это продлится. <…> Мы дали дополнительную раскрутку акции наших коллег. И она летит до сих пор. Мы молодцы! В положительном или отрицательном контексте – неважно – вы продолжаете говорить слово “феминистки” и сейчас», – подчеркнули активистки.

В свою очередь, один из организаторов и участница акции феминисток «Захват Кремля» Леда Гарина заявила «Новой газете», что решение активисток смонтировать фото на башне и не предупредить об этом «было непростительно». Она добавила, что ее не устраивает, что вместо акции в Кремле обсуждают фотошоп. Гарина отказалась назвать имена девушек, подделавших фото, но предупредила: «Работать я с ними никогда больше не буду, ни на какие акции не позову».

Заметка дополняется.