19:17

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подтвердил уход из компании вице-президента по безопасности Олега Феоктистова. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, это правильная информация, он вернулся на службу», – приводит агентство его слова.

Сечин отметил, что Феоктистов вернулся на военную службу.

О том, что инициатор ареста экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева покинул свой пост, 7 марта сообщила «Новая газета» со ссылкой на источники в госкомпании и ФСБ. При этом причина увольнения Феоктистова на называлась. Пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев называл новость об увольнении генерала «бредятиной».

Об аресте Улюкаева стало известно в ночь на 15 ноября, его обвинили в вымогательстве $2 млн у «Роснефти». Сообщалось, что расследование против Улюкаева велось по инициативе и при личном участии Феоктистова. В начале февраля стало известно, что на встрече, после которой был задержан Улюкаев, присутствовал Сечин.

Феоктистов возглавил службу безопасности «Роснефти» в сентябре 2016 года. По данным источников «Новой газеты», он всегда считался человеком, близким к Сечину.