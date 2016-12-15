20:45

Судмедэксперты Нью-Йорка отказались обнародовать причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, пишет Associated Press.

Пресс-секретарь проводившего вскрытие отдела заявил, что юридический департамент Нью-Йорка «проинструктировал» медиков не раскрывать эту информацию.

Журналист ABC News Дэн Линден в твиттере приводит полный текст заявления врачей, в котором говорится, что «по официальным запросам Госдепартамента США дипломатический иммунитет Чуркина переживает его смерть», и дальнейшие, «подвергающие эту меру сомнению» вопросы должны быть направлены в Госдепартамент.

https://twitter.com/DanLinden/status/840240130636038150

В постпредстве России ТАСС сказали, что заявление рассматривают «как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета».

Ранее нью-йоркские эксперты сообщали, что для установления причины смерти потребуются дополнительные анализы.

Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Предварительной причиной его смерти называли сердечный приступ. Президент России Владимир Путин посмертно наградил дипломата орденом Мужества.

Исполняющим обязанности постпреда был назначен первый заместитель Чуркина Петр Ильичев.