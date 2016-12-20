На прошлой неделе у многих региональных управлений МВД России появилось новое занятие – опровергать слухи о готовящихся акциях подростковых самоубийств. Жители регионов от Кубани до Якутии получили в мессенджерах и по СМС тревожный текст со ссылкой на полицию о подготовке самоубийства пяти тысяч школьников, организованного некоей группой «Кит». Полиция рассылку не подтвердила и теперь ищет источник вброса. По совпадению одновременно с ним правительства нескольких регионов приняли или обсудили (с привлечением МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Министерства образования) программы противодействия «деструктивным сообществам в интернете». Поводы в каждом случае назывались разные. В школах провели экстренные собрания, где, в частности, рекомендовали родителям проверять страницы школьников в соцсетях.

Надо ли родителям подростков беспокоиться о существовании «групп смерти» в интернете? Как реагировать на ажиотаж вокруг них? Нужно ли следовать советам школьной администрации? Как говорить с ребенком о самоубийствах и, главное, как грамотно помочь подростку в сложной ситуации? Republic поговорил об этом с четырьмя экспертами:

заведующим отделом суицидологии Московского НИИ психиатрии Евгением Любовым,

кризисным подростковым психологом Ириной Алексеевой,

социологом-суицидологом Яковом Гилинским,

исследователем сект Станиславом Паниным.

Все эксперты единодушны: проблема суицидальных групп в социальных сетях сильно преувеличена. Участие подростков в таких группах – не причина самоубийств и не больший фактор риска, чем любое повседневное общение. Запреты на активность в соцсетях или слежка скорее усугубят проблемы – ухудшат отношения в семье и нанесут удар по самооценке подростка, соглашаются друг с другом эксперты.

В чем тогда причина суицидального поведения и что делать, чтобы его предотвратить? Здесь специалисты разных школ расходятся. Российская психиатрия ищет первопричину в самом ребенке, в его личной склонности к депрессии, обусловленной генами или приобретенными особенностями. По этой теории такие подростки часто оказываются не в силах противостоять типовым жизненным стрессам, у них развивается депрессия и возникают мысли о суициде.

Социология и современная кризисная психология, напротив, исходят из презумпции нормальности любого человека, а проблему видят в чрезмерном давлении на него семьи и школы.

Мы попросили представителей обеих школ сформулировать главные советы родителям и рассказать об их типичных ошибках.