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В июне Канада направит в Латвию «кибервойнов» для защиты своих местных компьютерных сетей и «сдерживания российской [хакерской] агрессии», пишет National Post.

Это будет сделано в связи с тем, что возглавляемая канадскими войсками боевая группа НАТО начинает размещение в «маленькой, стратегически важной прибалтийской стране», уточняет газета.

«Мы должны отправиться в Латвию с сильной обронительной позицией. Мы покажем войскам наши уязвимые места, ведь Россия – адепт в области кибервойн», – заявил генерал Пол Разенфорд, который возглавляет объединенные силы кибербезопасности при вооруженных силах Канады.

Издание отмечает, что канадские вооруженные силы планируют перебросить 450 человек, которые будут сдерживать «управляемую Кремлем клеветническую кампанию по созданию напряженности между канадцами и местными жителями путем распространения фейковых новостей о поведении канадских войск и планах НАТО в центральной Европе». Среди других угроз называются возможные кибератаки со стороны ИГИЛ и «Аль-Каиды».

Сообщается также, что канадские хакеры будут противодействовать этому, предоставляя «четкую и прозрачную информацию».

Как ранее рассказывал Bloomberg эксперт компании-специалиста в области кибербезопасности, российские хакеры якобы продолжают «активно» действовать в Европе и США. В частности, по его словам, они пытаются повлиять на исход местных выборов в нескольких европейских странах.

В США продолжается расследование «вмешательства» России в процесс президентских выборов в стране, а в конце декабря 2016 предыдущий американский лидер Барак Обама расширил антироссийские санкции, что, как он сказал, стало ответом на предполагаемое «вмешательство».

В январе Россию включили в топ-5 стран с самыми развитыми «кибервойсками».