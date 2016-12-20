10 марта, 23:59

Посольство России в Швеции подтвердило задержание россиянина Евгения Павлова в Швеции. Об этом говорится в фейсбуке ведомства.

Из заявления следует, что Павлов задержан «по подозрению в совершении преступления» и находится в центральной тюрьме Стокгольма. Суть обвинений шведская полиция не раскрыла, сославшись на «конфиденциальность дела».

Как сообщила адвокат Павлова, ему инкриминируется мошенничество, а само обвинение пока не предъявлено.

О задержании россиянина стало известно 10 марта, «Новая газета» уточняла, что Павлов – заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Bombardier.

По словам шведского прокурора, Павлова и еще несколько сотрудников компании подозревают в сговоре с железнодорожной компанией Азербайджана, согласно которому власти страны получили вознаграждение за заключение контракта с Bombardier. Оно, в свою очередь, заключалось в получении азербайджанскими компаниями контрактов на $56 млн.

В апреле 2016 года «Новая газета» опубликовала расследование, основанное на документах из базы Mossack Fonseca. По информации издания, поставки продукции компании Bombardier в Азербайджан проходят через два офшора, которые связаны с семьей Крапивиных, ее членов газета назвала соратниками бывшего главы РЖД Владимира Якунина. При этом итоговый получатель продукции Bombardier – ее же дочерняя компания.