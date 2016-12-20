Томаса Старзла называли отцом трансплантологии: в 1967 году впервые в истории медицины он успешно выполнил пересадку печени человеку. Но врачом он стал по воле случая.

Томас Старзл родился в небольшом американском городе Ле Марс в семье иммигрантов первой волны. Его отец, Роман Фредерик Старзл, не догадывался, что из сына вырастет врач и ученый. Сам он зарабатывал на жизнь написанием фантастических романов, и еще при жизни его называли отцом космической оперы – особого жанра фантастики, который характеризует отсутствие какой-либо научной базы. Названия его книг говорят сами за себя: «Межпланетный летающий патруль», «Марсианская кабала», «Планета ужаса».