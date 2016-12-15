Глава Минюста США и генпрокурор страны Джефф Сешнс попросил уйти в отставку 46 федеральных прокуроров, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства юстиции США.
Отмечается, что все 46 человек назначала предыдущая администрация Барака Обамы. Всего в США 93 федеральных прокурора, 47 из которых уже покинули свои посты.
В заявлении также говорится, что прокуроры продолжат свою работу, пока не последуют новые назначения. Тем не менее, после публикации сообщения свой пост покинул прокурор восточного округа Нью-Йорка.
The New York Times уточняет, что просьба относится и к прокурору Манхэттена Приту Бхарара, несмотря на то что президент США Дональд Трамп встречался с ним в ноябре и просил не уходить с должности.
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