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После столкновения с полицией в больнице Сеула скончался 74-летний мужчина. Он стал третьим погибшим в результате протестов из-за импичмента президента Южной Кореи Пак Кын Хе, передает Yonhap.

Сообщается, что полиция проведет вскрытие трупа для выяснения «точной причины смерти». Ранее во время акций 10 марта протеста еще два человека получили ранения и позже скончались.

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президента утром 10 марта. По решению суда Пак Кын Хе лишилась неприкосновенности и может быть привлечена к уголовной ответственности.

После объявления вердикта суда в прямом эфире на улицы Сеула вышли тысячи протестующих сторонников президента. Yonhap отмечает, что столкновения граждан с полицией начались «сразу же», среди полицейских также есть пострадавшие.

Досрочные президентские выборы планируется провести через 60 дней.