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Президент США Дональд Трамп хочет во время личной встречи попросить у канцлера Германии Ангелы Меркель «совет» о том, как правильно вести дела с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в правительстве.

Издание отмечает, что за 11 лет у власти Меркель провела «множество» встреч с Путиным и знает его «лучше, чем кто-либо на Западе».

Сама канцлер перед встречей, по информации газеты, изучает речи Трампа, чтобы лучше понять, как он мыслит. Уточняется, что Меркель имела «продуктивные отношения» с президентом Джорджем Бушем, который также как и Трамп был непопулярен в Германии, и, возможно, канцлер таким же образом сблизится и с нынешней главой Белого дома.

Стороны занимают противоположные позиции в вопросах миграционной и торговой политики, но в то же время лидеры США и Германии не хотят, чтобы их первая встреча превратилась в 'столкновение” разных мировоззрений, а угроза, которую представляет Россия для Европы, может стать для Трампа и Меркель “общим интересом”, пишет NYT.

Политики встретятся в Вашингтоне 14 марта и, помимо России, обсудят вопросы, связанные с НАТО.