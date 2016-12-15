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Прототип Tesla Model 3 проехал по улицам города Хортон в Калифорнии. Видеозапись в инстаграме разместил продавец электрокаров Unplugged Performance.

https://www.instagram.com/p/BRb1TJyFFsX/

На записи видно, что Model 3 проезжает мимо «трубы» Hyperloop. Как напоминает The Verge, Tesla Model 3 презентовали в марте 2016 года.

Производство новой Tesla начнется в июле 2017 года. Поставки ожидаются к концу года, Tesla Motors рассчитывает, что к четвертому кварталу компания будет выпускать 5 тысяч автомобилей.

К концу 2018 года производство, по планам компании, составит 10 тысяч Tesla Model 3 в неделю. Стоимость автомобиля, по предварительным оценкам, начнется от $35 тысяч.