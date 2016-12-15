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Расследование о «вмешательстве» России в выборы американского президента проводит «суперсекретный» отдел ФБР. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

Этот отдел известен внутри бюро как «Контрразведывательное подразделение» (Counterintelligence Division, CD).

Он занимается защитой секретов разведки США, технологий частных и государственных учреждений, а также противодействием шпионам, в том числе в киберпростарнстве.

Как сказал один из собеседников CNN, сами сотрудники CD назвали поручение расследовать возможное вмешательство Москвы в выборы «стандартным расследованием контрразведки». Его ведут 15–20 агентов.

Вашингтон утверждает, что Москва влияла на ход кампании по выборам президента США в 2016 году, в том числе с помощью хакерских атак на избирательную систему и взломов почты политиков.

Как заявили в американской разведке, за атаками стоит лично президент Владимир Путин. В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения.