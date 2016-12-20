10:20

Власти штата Калифорния смягчили некоторые правила, касающиеся автомобилей с автопилотом. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, Департамент автотранспорта (DMV) отказался от требования, что во время тестирования за рулем такого автомобиля обязательно должен присутствовать человек.

Вместе с тем, компании, которые хотят провести тесты на дорогах штата, должны показать калифорнийскому департаменту разрешение Национального управления безопасности движения (NHTSA) США.

В DMV заметили, что самоуправляемые автомобили подчиняются федеральным правилам, уточняет The Verge. Ранее NHTSA признало компьютер внутри транспортного средства «водителем».

Как добавляет издание, по информации DMV, в Калифорнии зарегистрировано больше 12 компаний, которые занимаются беспилотным транспортом – больше, чем в других штатах США.

В начале марта Uber согласился зарегистрировать свои автомобили с автопилотом по правилам Калифорнии. У компании в конце прошлого года возник конфликт с властями, в итоге Uber приостановил тестирование беспилотных машин в этом штате.