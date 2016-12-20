10:03

Жительница Сочи Оксана Севастиди, осужденная за госизмену из-за SMS в Грузию, вышла из СИЗО «Лефортово», передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин помиловал Севастиди 7 марта. По информации РБК, президент заинтересовался делом Севастиди после пресс-конференции в декабре 2016 года.

Там Путину задали вопрос об этой ситуации, и он назвал приговор Севастиди жестоким и странным.

После решения президента помиловать Севастиди ее адвокат Евгений Смирнов говорил, что защита будет добиваться отмены приговора. Жалоба будет рассматриваться в Верховном суде 15 марта.

Севастиди в марте 2016 года приговорили к семи годам лишения свободы по делу о госизмене. Поводом стали несколько сообщений, которые она в 2008 году отправила знакомому в Грузии. В сообщениях Севастиди писала, что видела в Сочи поезд с военной техникой, который шел в сторону Абхазии.

В конце 2016 года правозащтники сообщили, что за SMS в Грузию осудили еще одну женщину. Двумя годами ранее за SMS о передвижении военной техники к шести годам приговорили Екатерину Харебаву из Сочи, она вышла на свободу в прошлом году.