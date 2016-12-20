Хакеры «Шалтай-Болтай» не причастны к взлому почты и твиттера Дмитрия Медведева, заявил в интервью RNS адвокат Руслан Коблев, защищающий предполагаемого лидера группы Владимира Аникеева.
«Лично у меня вообще имеются сомнения, что его [Медведева] почту могут вскрыть обычные хакеры», – сказал Коблев.
Отвечая на вопрос, взламывались ли ящики на правительственном домене gov, адвокат сказал: «Думаю, что нет. Сам Аникеев утверждает, что речь идет только о частной переписке».
Коблев подтвердил, что в деле хакеров пока есть только один потерпевший – это сотрудник «Сбербанка» Евгений Кисляков. Как подчеркнул юрист, его подзащитному «вменяется доступ только к частной почте граждан, и речь не идет о служебной переписке, содержащие какие-либо охраняемые законом тайны».
Ранее, как сообщал «Росбалт», Аникеев отрицал причастность «Шалтая-Болтая» к взлому почты Владислава Суркова.
По словам Аникеева, хакеры «никогда не имели доступа» к аккаунтам на gov, «нашим достоянием становилась только частная переписка, которая велась с личных почтовых аккаунтов». Взлом почты Суркова также отрицает бывший редактор сайта «Шалтая-Болтая».
Лефортовский суд Москвы 3 марта продлил Аникееву арест до 8 мая. Предполагаемый лидер «Шалтая-Болтая» был задержан в ноябре 2016 года.
Он признал предъявленное обвинение по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Как сказал Коблев RNS, наказание, которое грозит Аникееву, – это 2,5 года.
Дело «Шалтая-Болтая» первоначально связывали с делом о госизмене в ФСБ, по которому арестованы сотрудники Центра информационной безопасности спецслужбы. Кроме того, сообщалось, что ФСБ курировала работу хакеров, Аникеев отрицает такое сотрудничество.
Кроме Аникеева, были арестованы предполагаемые участники группы Александр Филинов и Константин Тепляков, который в начале марта признал вину. Филинов вину не признает.
Россиянин Александр Глазастиков называет себя единственным оставшимся на свободе участником «Шалтая-Болтая», он намерен получить убежище в Эстонии. Он утверждает, что хакеры использовали для взлома почты российских чиновников фишинг.
По словам Руслана Коблева, позиция Глазастикова «ориентирована прежде всего на то, чтобы получить убежище и не быть экстрадированным по запросу российских правоохранительных органов». В интервью RNS адвокат высказал мнение, что Глазастикову стоило «проконсультироваться с адвокатом и не признавать те факты, которые он описывает в своих интервью».
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