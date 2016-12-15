13:28

Турция две недели назад прекратила принимать паромы из Крыма, сообщил РИА Новости директор Крымского морского агентства Станислав Гвоздилов.

Он уточнил, что причины такого решения Турция не называет. По словам Гвоздилова, из-за остановки паромного сообщения прекратилась доставка в Крым продуктов и других товаров из Турции.

Газета Hurriyet ранее сообщила, что суда из Крыма не могут зайти в порт Зонгулдак, причем это касается также турецких кораблей. По словам руководителя турецкой компании Selin Global Foreign Trade Арзыгула Каймакчи, официально причин, почему суда не могут разгрузиться в порту, ему не назвали.

«Единственная причина – это то, что корабли пришли из Крыма, – сказал Каймакчи. – Прямо сейчас мы находимся в очень сложной ситуации. Люди ждут от нас ответов, как долго это продлится и когда мы продолжим торговлю».

Крымскому изданию «Примечания» Станислав Гвоздилов говорил, что турецкие порты не принимают суда только из Крыма: «По логике выходит, что Турция не признает российский Крым, в этом и причина. Российские корабли из других регионов принимаются, из Новороссийска, например, а из Крыма – нет».

Паромную переправу между Крымом и Турцией закрыли в 2015 году после того, как турецкие ВВС сбили на границе с Сирией российский военный самолет. Возобновили его в октябре 2016 года.