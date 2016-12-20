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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов «фашистами» и «остатками нацистов» после того, как правительство этой страны запретило въезд главе турецкого МИДа.

Об этом сообщает Reuters. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу планировал посетить Роттердам 11 марта и принять участие в митинге в поддержку поправок в турецкую Конституцию.

Как передает Hurriyet Daily News, Эрдоган пригрозил Нидерландам санкциями в ответ на решение не пускать Чавушоглу в Роттердам.

Глава турецкого МИДа намеревался убедить жителей Нидерландов с двойным гражданством поддержать изменения в Конституцию. Референдум в Турции пройдет 16 апреля, на него вынесут вопрос расширения полномочий президента.

Поправки предлагают устранить должность премьер-министра и совместить таким образом должности главы государства и главы правительства.

Эрдоган инициировал внесение изменений в Конституции после неудачной попытки военного переворота, предпринятой в Турции летом 2016 года.

В августе прошлого года Чавушоглу назвал «столицей радикального расизма» Австрию. Поводом стали заявления австрийского канцлера Кристиана Керна о прекращении переговоров с Турцией по вступлению в ЕС из-за нарушения демократических прав и свобод в стране.