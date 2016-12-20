В Китае построили первую коммерческую линию квантовой связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский телеканал CCTV.
Линия протяженностью 260 километров соединяет Шанхай и Ханчжоу, ее стоимость составила $25 млн.
В такой связи используется шифрование на основе принципов квантовой механики, в частности квантовой запутанности и принципа неопределенности Гейзенберга.
Считается, что это шифрование невозможно взломать, любая попытка подобрать ключ к системе будет обнаружена: в соответствие с принципом неопределенности, считывание третьей стороной информации с канала передачи данных влияет на исходное состояние системы.
В августе 2016 года Китай запустил первый в мире спутник квантовой связи. Российский квантовый центр весной того же года объявил о начале использования линии квантовой связи длиной 30 километров, которая соединила два здания Газпромбанка в Москве.
Между Шанхаем и городом Хэфэй в ноябре прошлого года заработала самая длинная линия защищенной квантовой связи, ее протяженность – 712 километров.
Она должна стать частью линии длиной 2 тысячи километров, ее будут использовать для передачи данных между государственными ведомствами и в научных целях.
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