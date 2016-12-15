15:20

В Китае построили первую коммерческую линию квантовой связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский телеканал CCTV.

Линия протяженностью 260 километров соединяет Шанхай и Ханчжоу, ее стоимость составила $25 млн.

В такой связи используется шифрование на основе принципов квантовой механики, в частности квантовой запутанности и принципа неопределенности Гейзенберга.

Считается, что это шифрование невозможно взломать, любая попытка подобрать ключ к системе будет обнаружена: в соответствие с принципом неопределенности, считывание третьей стороной информации с канала передачи данных влияет на исходное состояние системы.

В августе 2016 года Китай запустил первый в мире спутник квантовой связи. Российский квантовый центр весной того же года объявил о начале использования линии квантовой связи длиной 30 километров, которая соединила два здания Газпромбанка в Москве.

Между Шанхаем и городом Хэфэй в ноябре прошлого года заработала самая длинная линия защищенной квантовой связи, ее протяженность – 712 километров.

Она должна стать частью линии длиной 2 тысячи километров, ее будут использовать для передачи данных между государственными ведомствами и в научных целях.