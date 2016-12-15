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Задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) украинский военнослужащий Иван Деев назвал имя исполнителя убийства командира батальона«Спарта» Арсена Павлова (Моторола).

Запись с допроса Деева опубликована на канале Министерства госбезопасности ЛНР.

https://www.youtube.com/watch?v=KHTz-WhUxME

Как говорит на записи Деев, когда он находился «в Хмельницком 8-м полку спецназа Украины, то также слышал, как майор Балов, начальник разведки, хвастался, что будто бы это рук его дело – убийство Моторолы».

По словам задержанного, он также слышал, что Балов «в Каменном Подольске тренировался на лифтах, как подрывать их».

МГБ ЛНР 10 марта отчиталось о задержании украинских спецназовцев, которые якобы причастны к убийству руководителя Народной милиции самопровозглашенной республики Олега Анащенко. В ЛНР утверждают, что задержанные готовили «диверсии» и убийства в России.

Ранее глава МГБ ЛНР Леонид Пасечник заявил, что «диверсантов» готовили в 8-м полку Вооруженных сил Украины, который расположен в Хмельницком.

По словам Пасечника, командует подразделением полковник Олег Нечаев, разведкой полка руководит майор Павел Балов с позывным Кедр (вероятно, о нем говорит на допросе Деев – Republic).

Также Пасечник утверждает, что «специалисты 8-го полка» также причастны к убийству командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви).

В ноябре 2016 года МГБ самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о задержании шестерых членов запрещенной в РФ украинской националистической организации Misanthropic Division. Они якобы признались в убийстве Моторолы.

Арсен Павлов погиб в октябре прошлого года в результате взрыва в лифте своего дома в Донецке. Моторола был одним из самых известных полевых командиров ДНР.