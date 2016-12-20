Следственный комитет России (СК) завел дело после крушения в Стамбуле вертолета, на борту которого находились жители Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело завели по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц).
О гибели россиян в Турции ранее сообщил CNN Turk. Всего на борту вертолета находились семь человек, в том числе два пилота и гражданин Турции. Все они погибли.
По данным Yeni Şafak, речь идет о Александре Ванине, Игоре Кочергине, Людмиле Чуровой и Елене Бадраге, а также Салиме Озене и пилотах Ахмете Булуте и Алаадине Накаре. Как отмечала газета Hurriyet, Салим Озен возглавлял российское подразделение Eczacıbaşı.
Вертолет Sikorsky S-76, принадлежащий компании Eczacıbaşı Group, 10 марта вылетел из аэропорта имени Ататюрка и приблизительно через пять минут потерпел крушение в районе Бюйюкчекмедже.
Причина случившегося пока не установлена. По предварительным данным, к аварии мог привести сильный туман в зоне взлета.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.