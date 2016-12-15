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Следственный комитет России (СК) завел дело после крушения в Стамбуле вертолета, на борту которого находились жители Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело завели по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц).

О гибели россиян в Турции ранее сообщил CNN Turk. Всего на борту вертолета находились семь человек, в том числе два пилота и гражданин Турции. Все они погибли.

По данным Yeni Şafak, речь идет о Александре Ванине, Игоре Кочергине, Людмиле Чуровой и Елене Бадраге, а также Салиме Озене и пилотах Ахмете Булуте и Алаадине Накаре. Как отмечала газета Hurriyet, Салим Озен возглавлял российское подразделение Eczacıbaşı.

Вертолет Sikorsky S-76, принадлежащий компании Eczacıbaşı Group, 10 марта вылетел из аэропорта имени Ататюрка и приблизительно через пять минут потерпел крушение в районе Бюйюкчекмедже.

Причина случившегося пока не установлена. По предварительным данным, к аварии мог привести сильный туман в зоне взлета.