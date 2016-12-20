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Прокурор Манхэттена Прит Бхарара отказался покидать свой пост несмотря на распоряжение главы Минюста США и генпрокурора страны Джеффа Сешнса. Об этом источники сообщили CNN.

Официальное заявление прокурор еще не сделал, но, по информации телеканала, уведомил о своем решении помощников.

Позже Бхарара написал в твиттере, что его уволили. Он добавил, считает работу прокурором Манхэттена «величайшей честью».

Ранее Минюст потребовал отставки 46 федеральных прокуроров, которые были назначены на свои должности еще при администрации экс-президента США Барака Обамы.

В этот список попал и Бхарара, несмотря на то, что в ноябре 2016 года он лично встречался с американским лидером Дональдом Трампом. Как подчеркнул CNN, по итогам переговоров Трамп и Бхарара пожали друг другу руки, а после вышли к камерам, где президент заявил, что попросил прокурора остаться в должности.

Сообщалось, что прокуроры останутся на своих постах до тех пор, пока им не найдут замену. При этом прокурор восточного округа Нью-Йорка Роберт Кейперс оставил свою должность сразу после распоряжения Минюста.

Как пояснило Reuters, в США, как правило, все 93 федеральных прокурора меняются с приходом нового президента. Отмечалось, что 47 из назначенных при Обаме прокуроров уже ушли в отставку.

В марте генпрокурора США заподозрили в сокрытии информации о встречах с послом России в США Сергеем Кисляком. Сешнс позже признал, что действительно встречался с российским дипломатом, но подчеркнул, что общался с Кисляком исключительно в рамках работы сенатором Конгресса (предыдущая должность Сешнса).

Трамп говорил, что «полностью» доверяет генпрокурору. Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя данные о контактах Кисляка с представителями США, говорил, что послы назначаются для поддержания отношений между государствами, и «эта практика никогда никем не оспаривалась».