Полиция Нидерландов остановила автомобиль министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетюль Саям Кайя при въезде в страну. Об этом сообщает CNN Turk.
Министр направлял в Роттердам, несмотря на то, что запланированные мероприятия с ее участием отменили.
Ранее Кайя говорил, что поедет из Германии в Нидерланды наземным транспортом, так как голландские власти до этого запретили посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.
Чавушоглу планировал посетить Роттердам 11 марта и принять участие в митинге в поддержку поправок в турецкую Конституцию. После того, как власти Нидерландов запретили ему въезд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов «фашистами» и «остатками нацистов»
Заметка дополняется.
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