11 марта, 23:38

Турецкие власти закрыли проходы в здания посольства и консульства Нидерландов в Стамбуле. Об этом источник в турецком МИД сообщил Reuters.

Кроме того, закрыта резиденция голландского посла. В министерстве отметили, что приняли эти меры ради безопасности.

В МИД Турции также сообщили, что «не желают возвращения к своим обязанностям в течение некоторого времени посла Нидерландов, который находится в отпуске за пределами Турции».

Ранее правительство Нидерландов запретило въезд в страну министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже голландская полиция задержала министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетюль Саям Кайя.

Из-за действий властей Нидерландов к зданию генконсульства Турции в Роттердаме вышли протестующие.

https://twitter.com/cnnturk/status/840660862981427201

Чавушоглу собирался посетить Роттердам 11 марта для участия в митинге в поддержку поправок в турецкую Конституцию. Присоединиться к акции также планировала Кайя.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов «фашистами» и «остатками нацистов» из-за запрета на въезд Чавушоглу. При этом он также пригрозил ввести ответные санкции. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, заявил, что слова Эрдогана «переходят все границы».