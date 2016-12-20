Турецкие власти закрыли проходы в здания посольства и консульства Нидерландов в Стамбуле. Об этом источник в турецком МИД сообщил Reuters.
Кроме того, закрыта резиденция голландского посла. В министерстве отметили, что приняли эти меры ради безопасности.
В МИД Турции также сообщили, что «не желают возвращения к своим обязанностям в течение некоторого времени посла Нидерландов, который находится в отпуске за пределами Турции».
Ранее правительство Нидерландов запретило въезд в страну министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже голландская полиция задержала министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетюль Саям Кайя.
Из-за действий властей Нидерландов к зданию генконсульства Турции в Роттердаме вышли протестующие.
https://twitter.com/cnnturk/status/840660862981427201
Чавушоглу собирался посетить Роттердам 11 марта для участия в митинге в поддержку поправок в турецкую Конституцию. Присоединиться к акции также планировала Кайя.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов «фашистами» и «остатками нацистов» из-за запрета на въезд Чавушоглу. При этом он также пригрозил ввести ответные санкции. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, заявил, что слова Эрдогана «переходят все границы».
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.