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Нескольких членов кабинета министров Великобритании обязали отложить зарубежные поездки до тех пор, пока не начнется процедура по выходу страны из Европейского союза. Об этом пишет The Telegraph.

С соответствующим распоряжением выступила Консервативная партия. Принятию этого решения способствовало опасение партии утратить большинство в парламенте перед голосование по законопроекту о Brexit, на котором консерваторы намерены выступить против предлагаемых поправок.

При этом Sky News сообщил, что Палата лордов 13 марта может одобрить законопроект о Brexit без внесения каких-либо изменений. Телеканал отметил, что после этого можно будет «немедленно» запустить процедуру выхода Великобритании из Евросоюза.

Правительство Великобритании опубликовало законопроект о Brexit 26 января. В феврале его одобрила Палата общин британского парламента: в поддержку проекта выступили 494 депутата, против высказались 122 члена палаты. При этом в Палате лордов отказались утвердить билль и предложили внести в него поправки.

Канцлер казначейства Великобритании Филип Хэммонд говорил, что для стабилизации экономики государства после Brexit за счет бюджетных средств будет создан фонд, в котором зарезервируют £60 млрд ($74 млрд).