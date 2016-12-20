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Комитет по делам разведки палаты представителей Конгресса США потребовал от Белого дома предоставить доказательства прослушки телефона президента США Дональда Трампа администрацией бывшего американского лидера Барака Обамы. Об этом источник в Конгрессе рассказал Associated Press.

Соответствующий запрос направили глава комитета Девин Нуньес и член палаты представителей Адам Шифф. В документе отмечается, что доказательства необходимо передать до 13 марта.

Ранее Трамп обвинил Обаму в прослушивании его телефонов в Trump Tower. По словам американского лидера, это происходило во время избирательной кампании в 2016 году.

Пресс-секретарь бывшего американского лидера Кевин Льюис отверг эту информацию, отметив, что администрация Обамы никогда не вмешивалась в независимые расследования Минюста. Близкие к Обаме источники говорили, что экс-президент США «пришел в ярость» из-за обвинений Трампа.

Сам Трамп, в свою очередь, потребовал проверить бывшего американского лидера на злоупотребление властью.

Позже The New York Times писала, что директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми обращался в Министерство юстиции США с просьбой публично опровергнуть заявление Трампа о прослушке его телефонных разговоров.