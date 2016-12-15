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Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) предложил ведущим политическим партиям помощь в защите от хакерских атак, якобы поступающих из Москвы. Соответствующее письмо направил директор центра Киаран Мартин, пишет Time.

Ввиду предстоящих парламентских выборов в 2020 году, NCSC предлагает провести для партий «технические семинары», на которых поднимут проблему кибербезопасности.

«Речь не только о кибербезопасности собственных систем политических партий. Атаки на наши демократические процессы могут быть шире, они могут быть нацелены на парламент, местные избиркомы, исследовательские центры и электронные адреса частных лиц, а также групп влиятельных людей», – указывает в письме Мартин.

По мнению директора центра, Москва попытается украсть и обнародовать внутреннюю переписку, а также информацию из баз с мнениями избирателей о тех или иных политических партиях. Газета подчеркнула, что эти действия будут направлены на ухудшение отношений между партиями и гражданами.

Как отметила Time, поводом для создания «технических семинаров» стало беспокойство властей страны из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. В Вашингтоне считают, что к организации хакерских атак причастен лично президент России Владимир Путин.

Компания-специалист в области кибербезопасности FireEye ранее объявила, что российские хакеры продолжают быть «очень активными» в Европе и США. По мнению экспертов, участилась активность российских хакеров вокруг «политических институтов Европы». Отмечалось, что Россия использует те же методы, что и вовремя президентской кампании в США, в частности, прибегает к помощи «троллей в социальных сетях».