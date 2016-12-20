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Полиция Батуми задержала около 40 человек после массовых беспорядков в городе. Об этом сообщил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили, передает «Интерфакс».

«Подобный хаос или любые беспорядки на территории Грузии будут пресекаться адекватной силой. Хочу отметить, все лица, которые принимали участие в беспорядках, были их организаторами в Батуми, будут наказаны по всей строгости закона», – сказал министр.

По его словам, личности некоторых задержанных уже установлены. Изначально сообщалось о 20 задержанный.

Мгебришвили также допустил, что в его ведомстве могут произойти кадровые перестановки, «но надо посмотреть и вглубь этих событий».

Как поясняет «Би-би-си», акция протеста началась ночью 12 марта после того, как полицейский патруль задержал двух водителей, которые отказывались платить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Находящиеся рядом местные жители устроили потасовку с полицейскими, в результате чего задержали шесть человек, которых в скором времени отпустили.

При этом в другой части Батуми, около здания главного управления внутренних дел Аджарии, собралось около тысячи протестующих, требующих отставки начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили.

https://twitter.com/steel_ukrop/status/840700422620876800

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал всех участников столкновений «сохранить спокойствие и не допустить еще большей эскалации событий». Премьер-министр страны Георгий Квирикашвили обвинил в случившемся «деструктивные политические силы».

«Хочу предупредить всех, кто готов растоптать нашу государственность и права человека – они получат от государства жесткий ответ. Я призываю всех подчинится закону», – сказал Квирикашвили.

Для подавления беспорядков власти страны начали спецоперацию с участием полиции и спецназа. Портал «Новости Грузии» отметил, что против протестующих применили слезоточивый газ.

Издание добавило, что в результате столкновений пострадал 21 человек, в том числе 11 полицейских и депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Чеишвили. Из них 11 человек госпитализировали.