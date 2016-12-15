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Стоимость «умной» курткий от Google и Levi’s составит $350, сообщает The Verge.

Пиджак, который сделан из проводящей ткани, позволяющей управлять смартфоном прикосновениями к ней, будет выпущен осенью 2017 года.

https://www.youtube.com/watch?v=yJ-lcdMfziw

Ранее, отмечает The Verge, вещь планировали выпустить весной. Куртку показали в мае 2016 года, как говорят Google и Levi’s, она будет удобна прежде всего велосипедистам, которые хотели бы управлять гаджетами во время езды.