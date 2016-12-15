10:13

В Норвегии прокуроры потребовали от подозреваемых в продаже психоактивных веществ заплатить штраф в биткоинах. Об этом пишет Cointelegraph.

В июне 2015 года полиция задержала троих мужчин, которые предположительно связаны с несуществующим сейчас ресурсом Silk Road. У них изъяли большое количество наркотиков и несколько компьютеров.

По требованию прокуратуры, подозреваемые должны вернуть свою прибыль в размере 120 биткоинов и 3,1 млн норвежских крон. Cointelegraph отмечает, что с момента ареста стоимость криптовалюты значительно возросла.

Silk Road – одна из самых больших и известных анонимных торговых площадок. Она работала с 2011 по 2013 год. В основном там продавались нелегальные товары и запрещенные вещества, торговля велась в биткоинах.

В 2015 году владельца ресурса Уильяма Росса Ульбрихта приговорили к пожизненному заключению. По оценке ФБР, комиссия Silk Road от сделок за два года составила 600 тысяч биткоинов – около $80 млн в ценах 2013 года.