SpaceX Илона Маска впервые запустила ракету-носитель Falcon 9 с уже использовавшейся первой ступенью. После запуска ракета успешно приземлилась на плавучую платформу Of course I still love you. Трансляция запуска велась на YouTube.
https://twitter.com/TheSpaceGal/status/847578444284051457
Ракета отправила на орбиту спутник люксембургского оператора связи SES SA. Как отмечало Bloomberg, перезапуски уже использованных ракет – важный шаг для SpaceX, который позволит компании снизить затраты.
The Verge пишет, что двигатель – это самая дорогая часть ракеты, президент SpaceX Гвинн Шотвелл оценил экономию от повторного использования первой ступени примерно в 30%. Таким образом, отмечает издание, стоимость запуска Falcon 9 может снизиться с $60 млн до $40 млн.
В SES отказались сообщить изданию Business Insider, сколько компания заплатила за запуск своего спутника. SpaceX не ответила на запрос.
С площадки на мысе Канаверал 14 марта SpaceX запустила последнюю «одноразовую» Falcon 9 с американским спутником EchoStar 23. В январе Илон Маск говорил, что следующие после EchoStar 23 запуски будут делаться на Falcon Heavy (модернизированная Falcon 9).
Первая ступень Falcon 9 создавалась именно для многоразового использования, но SpaceX до сих пор не запускала ее второй раз. Несколько раз компания успешно возвращала на Землю первую ступень, в том числе сажала ее на плавучую платформу.
https://www.youtube.com/watch?v=sYmQQn_ZSys
Именно в первой ступени ракеты располагаются основные двигатели и большая часть топлива, уточняет CNBC.
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