В Ливии до февраля 2017 года работали несколько десятков контрактников из России, рассказал Reuters директор частной военной компании (ЧВК) РСБ-Групп Олег Криницын.
По его словам, в прошлом году он посылал в Восточную Ливию контрактников, чьей задачей было разминировать промышленный объект в районе города Бенгази.
Криницин отказался сообщить, кто нанял его компанию для этих целей. Он уточнил, что РСБ-Групп не работает с Минобороны РФ, но «консультировуется» с российским МИДом.
Заметка дополняется.
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