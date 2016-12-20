11:26

В Ливии до февраля 2017 года работали несколько десятков контрактников из России, рассказал Reuters директор частной военной компании (ЧВК) РСБ-Групп Олег Криницын.

По его словам, в прошлом году он посылал в Восточную Ливию контрактников, чьей задачей было разминировать промышленный объект в районе города Бенгази.

Криницин отказался сообщить, кто нанял его компанию для этих целей. Он уточнил, что РСБ-Групп не работает с Минобороны РФ, но «консультировуется» с российским МИДом.

Заметка дополняется.