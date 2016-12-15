13:26

Великобритания выйдет из Евросоюза через два года, заявил министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Об этом сообщает Sky News.

«Великобритания порвет с Брюсселем к марту 2019 года», – сказал Дэвис.

Ранее называли несколько примерных сроков Brexit. Так, источники Financial Times говорили о лете 2019 года, также назывался январь этого же года.

Ожидается, что палата лордов британского парламента одобрит законопроект о Brexit 13 марта. Как только это произойдет, можно будет запускать непосредственно процедуру выхода страны из европейского блока.

Как пишет Financial Times, Дэвис призвал британских парламентариев «не связывать руки» премьер-министру Терезе Мэй в вопросе Brexit.

Британское правительство опубликовало законопроект о Brexit 26 января, в феврале его одобрила Палата общин.

Референдум о Brexit прошел летом 2016 года, более половины его участников высказались за выход Великобритании из ЕС. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, его место заняла Тереза Мэй, ранее возглавлявшая Министерство внутренних дел.