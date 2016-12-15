Отстраненная от должности президент Южной Кореи Пак Кын Хе покинула резиденцию главы государства, сообщает BBC News.
Пак Кын Хе прибыла в свой дом в Южном Сеуле, добавляет AP. Как отмечает «Би-би-си», она все еще не прокомментировала импичмент.
Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент Пак Кын Хе 10 марта. После этого отстраненный лидер страны лишилась неприкосновенности, теперь ее могут привлечь к ответственности.
Парламент Южной Кореи объявил импичмент 9 декабря 2016 года. Вопрос об отставке Пак Кын Хе возник после того, как ее подругу Чхве Сун Силь задержала прокуратура.
Чхве Сун Силь обвинили в лоббировании интересов связанных с ней компаний, а также в том, что она, не занимая никаких постов, принимает решения по управлению страной.
Оппоненты Пак Кын Хе призывают к ее аресту, в то же время, после импичмента на улицы Сеула вышли сторонники экс-президента. Митинги обернулись столкновениями с полицией, сообщалось о троих погибших.
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