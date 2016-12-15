13:49

Отстраненная от должности президент Южной Кореи Пак Кын Хе покинула резиденцию главы государства, сообщает BBC News.

Пак Кын Хе прибыла в свой дом в Южном Сеуле, добавляет AP. Как отмечает «Би-би-си», она все еще не прокомментировала импичмент.

Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент Пак Кын Хе 10 марта. После этого отстраненный лидер страны лишилась неприкосновенности, теперь ее могут привлечь к ответственности.

Парламент Южной Кореи объявил импичмент 9 декабря 2016 года. Вопрос об отставке Пак Кын Хе возник после того, как ее подругу Чхве Сун Силь задержала прокуратура.

Чхве Сун Силь обвинили в лоббировании интересов связанных с ней компаний, а также в том, что она, не занимая никаких постов, принимает решения по управлению страной.

Оппоненты Пак Кын Хе призывают к ее аресту, в то же время, после импичмента на улицы Сеула вышли сторонники экс-президента. Митинги обернулись столкновениями с полицией, сообщалось о троих погибших.