Нидерланды «заплатят» за испорченные отношения с Турцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Они обязательно заплатят и узнают, что такое дипломатия. Мы научим их международной дипломатии», – передает слова Эрдогана Reuters.
Власти Нидерландов 11 марта запретили въезд министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Он хотел выступить на митинге и призвать голландцев с двойным гражданством поддержать изменения в Конституцию Турции на референдуме 16 марта.
После запрета Эрдоган назвал правительство Нидерландов «фашистами» и «нацистскими наследниками».
Президент Турции пригрозил стране санкциями, Чавушоглу 12 марта заявил, что Анкара будет «предпринимать действия» против Нидерландов, пока государство не извинится за дипломатический скандал.
Голландский премьер Марк Рютте в свою очередь сообщил о намерении сделать все для деэскалации конфликта.
В Роттердаме, Анкаре и Стамбуле прошли акции протеста из-за действий голландских властей. В Анкаре была закрыта резиденция посла Нидерландов, в Стамбуле закрыли проходы в здания голландских посольства и консульства.
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