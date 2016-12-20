15:13

Нидерланды «заплатят» за испорченные отношения с Турцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Они обязательно заплатят и узнают, что такое дипломатия. Мы научим их международной дипломатии», – передает слова Эрдогана Reuters.

Власти Нидерландов 11 марта запретили въезд министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Он хотел выступить на митинге и призвать голландцев с двойным гражданством поддержать изменения в Конституцию Турции на референдуме 16 марта.

После запрета Эрдоган назвал правительство Нидерландов «фашистами» и «нацистскими наследниками».

Президент Турции пригрозил стране санкциями, Чавушоглу 12 марта заявил, что Анкара будет «предпринимать действия» против Нидерландов, пока государство не извинится за дипломатический скандал.

Голландский премьер Марк Рютте в свою очередь сообщил о намерении сделать все для деэскалации конфликта.

В Роттердаме, Анкаре и Стамбуле прошли акции протеста из-за действий голландских властей. В Анкаре была закрыта резиденция посла Нидерландов, в Стамбуле закрыли проходы в здания голландских посольства и консульства.