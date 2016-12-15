16:19

Служащий Нацгвардии в городе Дзержинске Нижегородской области стрелял в сотрудников ГИБДД, а затем покончил с собой. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном ГУ МВД.

Как сказали в ведомстве, в ночь на 11 марта ГИБДД пыталась остановить автомобиль, который, по мнению дорожных инспекторов, «странно ехал».

Водитель отказался остановиться, сотрудники ГИБДД начали преследование.

«Когда он остановился, и сотрудники ГИБДД стали подходить, он выстрелил в них из ружья, затем себе в голову», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД, уточнив, что один из полицейских был ранен.

В Управлении Нацгвардии по Приволжскому федеральному округу подтвердили, что за рулем был служащий по контракту. По предварительным данным, у него были проблемы в семье.