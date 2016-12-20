Служащий Нацгвардии в городе Дзержинске Нижегородской области стрелял в сотрудников ГИБДД, а затем покончил с собой. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном ГУ МВД.
Как сказали в ведомстве, в ночь на 11 марта ГИБДД пыталась остановить автомобиль, который, по мнению дорожных инспекторов, «странно ехал».
Водитель отказался остановиться, сотрудники ГИБДД начали преследование.
«Когда он остановился, и сотрудники ГИБДД стали подходить, он выстрелил в них из ружья, затем себе в голову», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД, уточнив, что один из полицейских был ранен.
В Управлении Нацгвардии по Приволжскому федеральному округу подтвердили, что за рулем был служащий по контракту. По предварительным данным, у него были проблемы в семье.
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